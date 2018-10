Abdellatif Kechiche : Le réalisateur accusé d'agression sexuelle par une actrice

Abdellatif Kechiche est dans le viseur de la justice. Selon les informations révélées mercredi 31 octobre 2018 par BFMTV, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris suite à une plainte déposée le 6 octobre dernier à l'encontre du cinéaste de 57 ans. Celui-ci est accusé d'agression sexuelle.

La plaignante, une actrice de 29 ans, affirme avoir dîné dans la nuit du 23 au 24 juin dernier avec le réalisateur de La vie d'Adèle (Palme d'or à Cannes en 2013) et de L'Esquive "dans un appartement à Paris", dans le 20ème arrondissement. "Après avoir bu plusieurs verres d'alcool, servis par un ami du cinéaste, également présent, elle ne s'est plus souvenue du déroulement de la soirée. Elle affirme ensuite s'être réveillée sur le canapé, son pantalon était ouvert et Kechiche se livrait à des attouchements sur elle", écrivent nos confrères.

Abdellatif Kechiche a rapidement démenti ces accusations par la voix de son avocat. "Il conteste catégoriquement la véracité de ces accusations, émanant, dit son représentant, d'une personne qui n'a trouvé que ce moyen pour se faire connaître."

Dans un tout autre registre, celui qui a présenté cette année son sixième long métrage, Mektoub, my love: canto uno, avait fameusement été pointé du doigt par la comédienne Léa Seydoux, qui avait dénoncé des conditions extrêmement difficiles de tournage, teintées d'humiliation, pour La vie d'Adèle. En mai dernier, l'actrice, qui avait toutefois également exprimé sa reconnaissance, était revenue sur cette expérience marquante, assurant qu'on lui avait conseillé de "la fermer".