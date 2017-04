Accident de Jenifer : La famille de Youcef Touati, mort à 27 ans, porte plainte

Dans la nuit du 5 au 6 mars dernier, Jenifer rentrait d'un concert à Bruxelles avec son équipe de tournée. Assise à bord d'un van, la chanteuse de 34 ans a été victime d'une terrible collision sur l'autoroute A1, percutant de plein fouet une voiture arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau de la commune de Chamant (Oise). Bilan de l'accident, deux morts, Claire Ponchy 22 ans et le footballeur Youcef Touati, 27 ans.

Hospitalisé à l'hôpital Beaujon de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), l'ex-joueur du Red Star est décédé d'un arrêt cardiaque le 16 mars dernier après plusieurs jours de coma et un transfert à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Près d'un mois après sa disparition, Le Parisien révèle que la famille de Youcef Touati porte plainte contre X pour "homicide volontaire" et "délaissement d'une personne hors d'état de se protéger en raison de son état de santé", plainte déposée auprès du procureur de la République de Nanterre.

Défendu par Me Elvire Cheron, le père du défunt sportif (qui porte le même nom que lui) reproche à l'hôpital Beaujon de ne pas avoir mis tout en oeuvre pour le sauver. "On l'a laissé mourir", accuse l'avocate qui ajoute : "Ils ont arrêté de le nourrir. On a failli saisir le tribunal administratif. Entre-temps, il y a eu une réunion à l'hôpital pour trouver une solution. Le 15 mars, il a été décidé de le transférer à l'hôpital de la Salpêtrière le lendemain." Me Cheron évoque également des "dysfonctionnements", comme "l'absence d'intervention d'un interne au signal d'alerte d'un arrêt cardiaque" ou encore d'une "programmation décroissante de l'assistance respiratoire". Autant d'éléments qui traduisent, selon elle, "des négligences graves commises par l'hôpital Beaujon et laissent suspecter de leur caractère intentionnel, ayant entraîné le décès de Youcef Touati".



De son côté, l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), dont dépend l'hôpital Beaujon de Clichy-la-Garenne, relate un climat tendu entre le corps médical et la famille de Youcef Touati qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre à plusieurs reprises. "Des personnels soignants ont par ailleurs été menacés et insultés dans le cadre de leurs missions. Plusieurs plaintes ont été déposées", est-il précisé au Parisien. "Les équipes de l'hôpital Beaujon n'ont fait preuve d'aucune négligence dans la prise en charge de M. Touati", se défend également l'AP-HP.

Une fresque en hommage

C'est derrière un terrain de football de la ville de Saint-Ouen, au coeur du quartier des Boute-en-Train, que trône désormais une fresque en hommage à Youcef Touati. Peinte à la mémoire de "l'enfant du Red Star", l'oeuvre colorée propose un portait et une silhouette du footballeur disparu, un visage, un coeur brisé et le message "Tu n'es plus là où tu étais, mais nous serons toujours avec toi", comme le rapporte Le Parisien.