Adam Levine met en vente son palace de Beverly Hills à un prix monstrueux

Un très bon investissement. Adam Levine met en vente sa splendide demeure, située en Californie à Beverly Hills, achetée il y a à peine un an pour 35,5 millions de dollars. Selon les informations de TMZ.com, il est désormais possible d'acquérir cette immense propriété, où le chanteur des Maroon 5, son épouse Behati Prinsloo et leurs filles Gio (1 an) et Dusty Rose (2 ans) ont coulé des jours heureux. Comment pourrait-il en être autrement ? Cette luxueuse villa est un véritable paradis pour une famille, elle comprend une salle de sport, un spa, une petite maison pour accueillir des amis, une immense piscine, deux cuisines, un cinéma, cinq chambres et... 12 salles de bain.

Croyez-le ou non, le véritable joyau de ce palace est la suite parentale, qui mesure plus de 185 m². La légende du tennis, Pete Sampras y a également habité, d'où le magnifique terrain de tennis dans le jardin. Notons que la superficie totale équivaut à environ 1 ha. Adam Levine et Behati Prinsloo ont investi près de 7 millions de dollars afin de rénover la demeure. Le couple a donc décidé d'augmenter de quelques millions le prix de vente de ce petit bijou. Il faudra débourser 47,5 millions de dollars, soit 41 millions d'euros, pour en être l'heureux propriétaire.

Un business juteux pour celui qui avait créé la polémique lors du Super Bowl, qui est loin d'être sans-domicile. Récemment, il a fait l'acquisition de la villa de Ben Affleck et Jennifer Garner, à Pacific Palisades, pour 32 millions de dollars. L'année dernière, il avait vendu deux autres maisons de son parc immobilier de Beverly Hills, notamment celle qui appartenait à John Mayer, pour 13,5 millions d'euros.