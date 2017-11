Adam Levine pose tout nu avec sa fille !

Adam Levine ancien homme le plus sexy du monde selon People, nu comme un ver, vous en rêvez ? Sa femme, le mannequin Behati Prinsloo, l'a fait ! Elle a dévoilé sur son compte Instagram une photo du chanteur, les fesses à l'air, tenant la main de leur fille, Dusty Rose.

Le leader du groupe Maroon 5 n'a jamais été pudique et la photo prise par sa femme le prouve une nouvelle fois. Le chanteur de 38 ans s'est fait immortaliser, de dos, et les fesses couvertes d'un émoji en forme de pêche, tenant la main de sa fille Dusty Rose, âgée de 1 an, elle aussi nue et cachée de la même manière. "Same butt different", a commenté Behati Prinsloo. Une légende à la manière d'un jeu de mots puisque cela signifie "le même mais différent", en jouant sur "butt" qui veut dire "fesses" en anglais et "mais" lorsqu'il ne comporte qu'un seul t.

Behati Prinsloo, 28 ans, n'a pas pu défiler avec ses copines de Victoria's Secret au récent défilé qui s'est tenu en Chine car elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Il s'agit à nouveau d'une petite fille. Sur Instagram, elle s'est dite présente "par l'esprit".