Adieux de David Pujadas : Bel hommage en direct de son concurrent Gilles Bouleau

Jeudi 8 juin, David Pujadas présentait son tout dernier JT sur France 2. Une séquence émouvante qui a fait réagir plusieurs personnalités du PAF, à l'instar de Gilles Bouleau, son concurrent sur TF1 et d'Anne-Sophie Lapix, sa remplaçante dès la rentrée.

À la fin de son JT sur TF1, Gilles Bouleau (55 ans), qui avait présenté le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle avec David Pujadas, lui a adressé quelques mots. "Bonne soirée à tous, et en particulier à David Pujadas qui referme ce soir, avec grande classe, un chapitre de l'information à la télévision. Bon vent à lui !", a-t-il déclaré.

Autre belle déclaration, celle d'Anne-Sophie Lapix. Lors de ses adieux à l'antenne, David Pujadas a adressé quelques mots à celle qui lui succédera, lui souhaitant "bonne chance" et "bonne route". "Je suis sûr que son talent et sa personnalité sauront s'accorder avec la qualité des équipes ici présentes pour aller encore plus haut", a-t-il également déclaré. Sur Twitter, la journaliste a réagi à ce joli message. "Merci David Pujadas pour ton élégance et ta bienveillance. Je mesure la chance et l'honneur de reprendre un journal que tu as porté si haut", a-t-elle écrit.