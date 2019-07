Adil Rami et Sidonie Biémont : Retour en photos sur leur belle histoire d'amour

Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. Sidonie Biémont aurait aimé que sa raison l'emporte sur son coeur, ce qui aurait évité que le nom de la jolie brune de 38 ans se retrouve impliqué dans la rupture fracassante de Pamela Anderson et Adil Rami. L'ex-star d'Alerte à Malibu a choisi de tout dévoiler de ce qu'elle a choisi d'appeler la "double vie" du footballeur français de 33 ans.

"Quand on est amoureux, on est souvent sourd et aveugle. On se raccroche à tout, au moindre signe on interprète, on surréagit, on laisse la place aux plus gros mensonges ? Quand on est amoureux, on veut y croire plus que tout, on rêve qu'un jour la famille sera réunie, on se dit qu'on a eu raison de choisir cette personne pour moitié, on idéalise... On excuse, on pardonne, on minimise... Puis un jour, on se réveille anéantie et on sombre. J'ai été très amoureuse d'Adil. Mes priorités ont toujours été mes deux amours : Zayn et Madi, elles le resteront. Mon souhait le plus cher est de leur inculquer l'Honnêteté et le Respect de Soi", avait publié de son côté Sidonie Biémont sur sa page Instagram le 25 juin 2019, message qu'elle a depuis retiré, mais qui rappelait bien l'importance de son histoire d'amour avec Adil Rami.

En 2011, les routes de Sidonie Biémont et Adil Rami se croisent à Roland-Garros. Le charme et la ravissante allure de la grande brune séduisent le footballeur. C'est le coup de foudre et leur couple s'impose comme une évidence. Bien que la carrière d'Adil Rami implique de possibles déménagements fréquents, Sidonie Biémont accepte de s'engager dans cette vie faite de mouvements et de renouveaux incessants. Elle le suit d'abord à Valence en Espagne, où ils restent deux ans, puis à Milan, en Italie, pour deux autres années et enfin à Séville (Espagne), où la carrière du futur champion du monde prend un tout autre envol.

C'est dans cette ville d'Andalousie, où Sidonie Biémont a gardé de nombreux amis, que le couple décide de s'engager dans une grande et belle aventure, celle de fonder une famille. L'envie est là, mais la nature en décide autrement. Le couple est alors contraint de passer par la fécondation in vitro (FIV). Une expérience dont elle avait ouvertement parlé sur son compte Instagram en juillet 2018, répondant aux questions des internautes. En janvier 2016, Sidonie Biémont tombe enceinte de jumeaux. Elle partage sa grossesse sur les réseaux sociaux au fil des mois. Elle rayonne avec son joli ventre rond à l'Euro 2016 qui se joue en France. À cette occasion, elle rencontre François Hollande avec Adil Rami. La naissance, en septembre, de Zayn et Madi plonge le couple dans un bonheur immense. Après trois semaines passées à l'hôpital, toute la famille rentre à la maison. Viennent les premiers câlins, inoubliables, le premier Noël à cinq, pour lequel Zayn et Madi ont été déguisés en père Noël.

Arrive alors juin 2017, mois durant lequel Adil Rami quitte le foyer familial, quelques jours après avoir croisé la route d'une certaine Pamela Anderson au Grand Prix de Monaco. Zayn et Madi ne sont alors âgés que de 10 mois. En juillet, Adil Rami s'engage officiellement avec l'Olympique de Marseille. Durant plusieurs mois, le défenseur continue de voir Sidonie, jusqu'à une rupture définitive en janvier 2019.