Adriana Karembeu : Cette phobie que son mari a affrontée par amour

Adriana Karembeu est la star de leur couple mais Aram Ohanian est la vedette de l'interview publiée par France dimanche dans son numéro du 15 mars 2019. L'homme d'affaires de 50 ans, propriétaire du restaurant Le Palais de Jad Mahal à Marrakech mais aussi du Palais Ronsard qu'il a tout récemment ouvert avec son épouse, préfère l'envers du décor aux projecteurs. Parce qu'être dans l'ombre d'Adriana Karembeu lui convient totalement. "J'y suis habitué. J'évoluais déjà dans l'ombre de mon père qui était une forte personnalité, un grand boxeur. Il était très connu de la communauté arménienne, donc je suivais l'exemple paternel et on me disait que j'étais le fils de..., confie-t-il. Maintenant, je suis le mari de.... Comme ce sont deux personnes que j'aime, ça ne me gêne pas !"

Déjà papa d'un garçon, Mathieu, 28 ans, avec qui il travaille, Aram Ohanian espérait que son deuxième enfant serait une fille. Son voeu a été exaucé avec la naissance de Nina le 17 août 2018, à Monaco. "Vu mon âge, je n'étais pas sûr de voir se réaliser ce souhait. Je suis maintenant le papa le plus heureux du monde !", avoue-t-il. Un réel bonheur que les téléspectateurs ont récemment pu observer lors de la diffusion d'un reportage dans 50mn Inside (TF1) le 9 mars dernier. Les caméras avaient filmé Aram Ohanian, Adriana Karembeu et leur adorable petite Nina dans leur sublime maison à Marrakech, aux alentours du golf Al Maaden. Le couple, marié depuis 2014, partage son temps entre le Maroc et Monaco, ce qui implique de nombreux voyages que l'homme d'affaires ne faisait pas en avion jusqu'à ce qu'il rencontre Adriana. Une phobie qu'il a accepté d'affronter pour elle, par amour : "Ma plus grand folie est d'être monté dans un avion pour elle. Je n'en avais jamais pris car j'en ai une peur incontrôlable ! Pendant quinze ans, j'ai toujours relié Marseille à Marrakech en voiture !"

Aram serait prêt à tout pour Adriana, la relation qui les unit étant très forte : "Adriana est la seule femme qui m'aime comme ma mère m'a aimé. Elle va jusqu'à me dire de faire attention en traversant la route et me demande de lui promettre de ne pas disparaître."

L'intégralité de l'interview d'Aram Ohanian est à retrouver dans France Dimanche en kiosques le 15 mars 2019.