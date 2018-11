Adrien (L'amour est dans le pré) : "Claire était en couple avec son ex"

En 2015, les téléspectateurs de M6 faisaient la connaissance de Claire, une éleveuse d'oies, de canards, productrice de foie gras et éleveuse de vaches allaitantes, dans L'amour est dans le pré. Adrien était l'un des prétendants venus la séduire et il l'avait rapidement touchée en plein coeur. Leur histoire n'a malheureusement pas duré et très vite, l'agricultrice a accusé le jeune homme d'être venu pour le buzz.

Des critiques sur lesquelles Adrien est revenu à l'occasion d'une interview pour nos confrères de Purebreak. Il a tout d'abord confié ne pas avoir apprécié les derniers mots de Claire lors du bilan diffusé le 5 février 2018. "Je l'ai zappé", avait-elle simplement lancé à l'animatrice Karine Le Marchand pour éviter le sujet. Pourtant, selon l'ancien prétendant de la sixième chaîne, c'est la maman de Matheo (1 an) qui aurait joué un jeu durant tout le tournage : "Quand elle dit que je suis venu que pour passer à la télé, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ! Elle est la première à avoir fait l'émission pour le business (ses ventes ont été multipliées par 2 ou 3), elle pourrait au moins le reconnaître après coup. (...). Elle n'a jamais fait ça pour trouver l'amour, elle était en couple avec son ex [Sébastien, NDLR] et, à mon avis, ça devait être assez sérieux parce que quand ils se sont remis ensemble, ils ont fait un gamin au bout de trois semaines. Ils étaient ensemble pendant trois ou quatre ans."

Elle a quand même vite tourné la page

Adrien n'a donc pas apprécié qu'elle le fasse passer pour "le dernier des goujats" car, toujours d'après lui, Claire n'a pas eu de mal à tourner la page après leur séparation : "Il ne faut pas oublier qu'on s'est séparé le 10 juillet. Elle raconte partout que je lui ai brisé le coeur et elle est tombée enceinte fin septembre, début octobre. Pour une nana à qui j'ai brisé le coeur et qui avait extrêmement de mal à s'en remettre, je trouve qu'elle a quand même vite tourné la page."

Pour finir, le beau brun a évoqué les rumeurs sur le bébé de Claire. Il s'est dit qu'il était le père de Matheo, un ragot qu'il a une fois de plus démenti. Il a ensuite apporté quelques précisions : "Claire m'a envoyé une photo de son ventre arrondi avec le hashtag #ADP et elle m'a dit 'tu vas être papa'. (...) Elle savait très bien que ce n'était pas moi. Quand j'ai reçu la photo, j'ai essayé de la joindre mais plus de son... J'ai quand même dû attendre ses derniers jours de grossesse et la naissance du bébé pour m'assurer qu'il n'était pas envisageable que je sois le père. Pour information, la dernière fois que nous nous étions vus c'était pour la semaine du 14 juillet 2015, à Carcassonne. Et le bébé est né le 02 juillet 2016. Je confirme qu'elle est donc tombée enceinte fin septembre, début octobre 2015."