Adrien (Les Princes de l'amour 4) séparé d'Elsa : Il parle pour la première fois

C'est officiel : entre Elsa et Adrien que l'on a notamment pu voir dans la quatrième saison de l'émission de W9 Les Princes de l'amour, c'est bel et bien terminé. Si la jeune femme s'est déjà exprimée sur le sujet, le beau gosse au corps d'apollon a souhaité donner à son tour sa version de cette rupture.

"Comme vous avez pu le voir, les amis, je ne suis pas très bien dans ma peau en ce moment parce que je me suis séparé d'Elsa depuis une petite semaine maintenant. On n'en pouvait plus de la distance", a-t-il assuré.

"Dès qu'on se quittait, dès qu'on se séparait, c'était horrible pour elle et pour moi parce qu'on se kiffe de ouf, c'est vraiment la femme parfaite pour moi. On a décidé de se séparer mais je vous rassure, c'est pas du tout la guerre. C'est la plus belle personne que j'ai pu rencontrer dans ma vie", a-t-il dévoilé par la suite sur Snapchat ce samedi 26 août.

Mais c'est Elsa qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux : "Adrien et moi sommes séparés depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Nous avons décidé tous les deux que la relation à distance, ce n'était plus fait pour nous. Donc la dernière fois que je suis allée à Paris, ça a été l'occasion pour moi de lui dire au revoir une bonne fois pour toutes. Je ne regrette absolument rien de nous, je suis très heureuse de l'avoir rencontré et je le remercie encore d'avoir pu partager cette belle année avec lui, mais maintenant, c'est chacun de son côté."

Malheureusement... C'est vraiment la fin entre les deux jeunes gens qui se sont affichés très hot sur la Toile dernièrement !