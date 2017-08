Elsa et Adrien (Les Princes de l'amour 4) : C'est fini entre eux !

Dans le milieu de la télé-réalité, les couples se forment et se déforment à vitesse grand v. Après le duo Shanna et Thibault, la belle Adixia et son marseillais Paga, Thomas et Rawell (Les Anges 9) ou plus récemment Jessica Thivenin et Nikola Lozina, c'est au tour d'Elsa et Adrien que l'on a notamment pu voir dans l'émission de W9, Les Princes de l'amour 4, de se séparer une bonne fois pour toute.

En effet, comme l'annonce la jeune candidate de télé-réalité dans une vidéo qu'elle a partagé ce jeudi 24 août 2017 sur Snapchat, entre eux, c'est bel et bien fini : "Adrien et moi sommes séparés depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Nous avons décidé tous les deux que la relation à distance ce n'était plus fait pour nous."

"Donc la dernière fois que je suis allée à Paris ça a été l'occasion pour moi de lui dire au revoir une bonne fois pour toutes. Je ne regrette absolument rien de nous, je suis très heureuse de l'avoir rencontré et je le remercie encore d'avoir pu partager cette belle année avec lui, mais maintenant c'est chacun de son côté", a-t-elle fini par poursuivre.

Autrefois, c'était pourtant l'amour fou... Souvenez-vous, les tourtereaux s'affichaient très complice mais aussi et surtout beaucoup trop hot sur la Toile. Dès qu'ils le pouvaient, ils dévoilaient leurs plastiques de rêve sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à choquer la plupart de leurs abonnés.

Mais c'est terminé désormais... Toutes les bonnes choses ont une fin !