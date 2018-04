Adrien (Top Chef 2018) au plus mal lors du tournage : "Je me suis effondré"

En vue de la demi-finale de Top Chef 2018 (M6) qui sera diffusée mercredi 18 avril prochain, Adrien a accordé un entretien à nos confrères de La Montagne. Le candidat de la brigade Michel Sarran revient alors sur son aventure et évoque sa qualification, loin d'être gagnée d'avance, pour la demi-finale.

Pour rappel, Adrien est un habitué des épreuves de la dernière chance. Lors du dernier épisode, alors qu'il n'avait récolté aucun point contrairement à ses camarades Clément et Victor, également sur la sellette, le cuisinier auvergnat a tout donné. Ses efforts ont fini par payer puisqu'il est qualifié !

Après avoir raté les deux premières épreuves face à Jöel Robuchon et Yannick Alléno, Adrien révèle avoir passé un moment "très dur". "D'ailleurs ça se voit bien sur mon visage", lance-t-il. Et de poursuivre : "Psychologiquement, je me suis effondré. On a terminé l'épreuve de Yannick Alléno le soir et la dernière chance était le lendemain matin. J'étais au fond du trou." En plein doute, Adrien a pu compter sur le soutien de sa femme et de sa mère, avec qui il a communiqué par téléphone et qui ont su "trouver les mots qu'il fallait".

Mais ce n'est pas tout : lors de la dernière chance sur le thème de la Saint-Jacques, Michel Sarran a été très présent pour son poulain. "Il m'a beaucoup soutenu, il a trouvé les mots pour que je m'ouvre", lance Adrien. Le jeune homme se dit par ailleurs très fier d'être sur le podium. "Il y avait un très haut niveau dans les candidats cette saison avec des chefs déjà reconnus, donc être dans les trois, ça montre que j'ai ma place. C'est le début d'autre chose", conclut-il.

Rendez-vous mercredi 18 avril 2018 dès 21h sur M6 afin de suivre la demi-finale de Top Chef opposant Adrien, Victor et Camille !