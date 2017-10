Affaire Weinstein, des dérives en France ? "Un présentateur de JT..."

Alors que l'affaire Weinstein bat son plein aux États-Unis, les langues se délient un peu partout dans le monde afin d'évoquer le harcèlement sexuel, que ce soit au cinéma, dans les médias mais aussi dans la vie de tout un chacun notamment via le hashtag #BalanceTonPorc en France.

Interrogée par nos confrères de Public, l'ex-rédactrice en chef d'E=M6 Anaïs Maquiné-Denecker a tenu à dire qu'il y avait également des Harvey Weinstein à la télévision française. "Ce milieu est devenu un Las Vegas où toutes les dérives sont possibles", a-t-elle d'abord contextualiser avant de pointer du doigt, sans le mentionner, un homme qui serait un harceleur : "Je pense notamment à un présentateur de journal télévisé. Dès mon arrivée, plusieurs personnes m'ont mise en garde : 'Il ne faut jamais prendre l'ascenseur avec lui ! Il a l'habitude de plaquer les filles au mur, de leur mettre des mains sous la jupe. Il a été dénoncé à plusieurs reprises à la DRH mais personne n'a jamais rien fait.'"

Anaïs Maquiné-Denecker a également pointé du doigt une femme qui aurait profité de son statut pour abuser de jeunes recrues. "J'ai aussi vu une célèbre productrice se taper ses assistants, à qui elle promettait des promotions", s'est-elle souvenue. Et de compléter ce triste tableau : "On ne compte plus les affaires entre producteurs et animateurs gays qui abusent de leurs jeunes stagiaires."

Pour rappel, la nouvelle saison d'Incroyable Talent (M6) a été déprogrammée par la chaîne après que le célèbre producteur québecois Gilbert Rozon a été accusé de viol et d'agressions sexuelles par une dizaine de femmes, dont neuf ont choisi de parler à visage découvert.