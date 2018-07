Agathe Auproux avec les cheveux longs : Les photos qui font sensation

De plus en plus active sur les réseaux sociaux, Agathe Auproux partage son quotidien avec ses fans. Le 28 juillet 2018, elle leur a d'ailleurs réservé une belle surprise en dévoilant des photos de son ancienne coupe de cheveux. Si la jolie brune est aujourd'hui fière de son petit carré, elle n'a pas toujours eu cette coiffure. Et pour cause, la "meilleure ennemie" de Kelly Vedovelli avait les cheveux très longs à une époque.

C'est sur son compte Twitter qu'Agathe Auproux s'est montrée visiblement nostalgique de ses longueurs. "Je me laisse repousser les cheveux ? (tweet s'adressant aux coiffeurs visagistes)", a-t-elle écrit en légende de trois photos où elle apparaissait ravissante avec son look capillaire d'antan.

La publication est devenue rapidement virale sur le réseau et les internautes n'ont pas manqué de donner leur avis. Si certains ont été charmés, d'autres la préfèrent avec son petit carré court. "Non pas les cheveux longs... Un petit carré plongeant ça irait tellement mieux" ; "Franchement, pas besoin d'être coiffeur visagiste pour te dire de rester avec les cheveux courts... y a pas photo" ; "Courts c'est bien, mais longs cela t'irait très bien. Peu importe ce que tu feras, tout te va", pouvait-on lire dans les commentaires.