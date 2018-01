Agathe Auproux en couple : Pourquoi cache-t-elle son amoureux Boris ?

À 26 ans, Agathe Auproux fait désormais partie des chroniqueurs réguliers de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). La jolie brune se distingue par ses avis argumentés et fait fondre les téléspectateurs avec son visage angélique et sa silhouette de rêve. Mais, malheureusement pour ses admirateurs, Agathe Auproux n'est pas un coeur à prendre !

Depuis plus de deux ans, elle partage la vie d'un certain Boris. Si au début de sa médiatisation, la jeune femme s'affichait sans filtre avec son amoureux, elle semble désormais décidée à préserver son jardin secret.

Ainsi, Agathe Auproux et Boris n'ont pas pris la pose ensemble depuis de nombreuses semaines. Mais la belle a ses raisons. En mai dernier, un internaute l'avait soupçonnée d'être la maîtresse de Cyril Hanouna. Une fausse information qu'elle avait rapidement démentie... et qui l'avait, on le comprend, fortement agacée.

"Aujourd'hui, quand tu es une meuf, que t'es jeune, que tu fais tes débuts dans la télévision, c'est forcément parce que tu as sucé un mec ou que t'as couché avec quelqu'un d'autre", s'était-elle indignée sur le plateau de TPMP. Et de poursuivre face à l'animateur : "Ça n'avait rien à voir avec les critiques que j'entends complètement sur ma personnalité ou mon travail dans l'émission, mais là, quand ça implique mon mec, ma vie, mon travail, vous, votre femme, ça va trop loin ! C'est juste chiant. Et en plus, vous n'être pas du tout mon style physiquement !"

Depuis cet épisode, Agathe Auproux semble mettre un point d'honneur à ne plus afficher sa vie de couple. De son côté, son amoureux Boris reste lui aussi discret à propos de leur quotidien à deux.

Ce samedi 6 janvier 2017, Agathe Auproux est l'invitée de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! (C8) spéciale Winter aux côtés de Sophie Davant, Valérie Damidot, Cyril Féraud, Norbert Tarayre et Elie Semoun.