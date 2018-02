Agathe Auproux, rupture avec son chéri Boris ? Les indices qui sèment le doute...

Agathe Auproux a rejoint la bande de Touche pas à mon poste (C8) en mars 2017. Depuis, la jeune femme fait sensation auprès du public de Cyril Hanouna et même sur les réseaux sociaux. Mais, au risque d'en décevoir plus d'un, la jolie brune de 26 ans avait rapidement confié être en couple. Près d'un an après sa première participation à TPMP, la jeune femme a-t-elle rompu avec son chéri Boris ?

Samedi 24 février 2018, en story sur Instagram, Agathe Auproux a publié un message qui laisse perplexe. "Que notre histoire fut belle mais ce qui est beau est rarement éternel", a-t-elle écrit alors qu'elle écoutait, comme le prouve l'image, le titre Abdomen de Jok'air. Les paroles du rappeur font-elles écho à une possible rupture avec Boris ? Le mystère reste entier...

Autre fait surprenant, Agathe Auproux et Boris n'ont pas passé la Saint-Valentin en amoureux. La chroniqueuse de TPMP est en effet partie à Madrid afin d'assister au match opposant le Real Madrid au Paris Saint-Germain... avec une amie. Son chéri, pourtant lui aussi fan de foot, n'était alors pas de la partie.

Enfin, sur les réseaux sociaux, le couple ne s'affiche plus depuis de nombreuses semaines. Un choix qu'Agathe Auproux avait fait après avoir été soupçonnée, en mai dernier, d'être la maîtresse de Cyril Hanouna. Des accusations graves qu'elle avait aussitôt démenties.

"Aujourd'hui, quand tu es une meuf, que t'es jeune, que tu fais tes débuts dans la télévision, c'est forcément parce que tu as sucé un mec ou que t'as couché avec quelqu'un d'autre", avait-elle lâché, très agacé, à l'antenne de C8. Et de poursuivre face à l'animateur : "Ça n'avait rien à voir avec les critiques que j'entends complètement sur ma personnalité ou mon travail dans l'émission, mais là, quand ça implique mon mec, ma vie, mon travail, vous, votre femme, ça va trop loin ! C'est juste chiant. Et en plus, vous n'être pas du tout mon style physiquement !" De quoi la pousser à préserver un peu plus son jardin secret...