Agathe Auproux sexy en bikini : photos de ses vacances parfaites en Grèce

À peine de retour à Paris après son voyage à Miami, Agathe Auproux est déjà repartie ! C'est sous le soleil de Corfou, une belle île grecque, que la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Balance ton post (C8) se prélasse. Sur Instagram, elle a partagé avec ses followers de jolies photos de son séjour.

En pleine balade en bateau sur la mer Ionienne, Agathe Auproux s'est affichée sexy en bikini. La jolie brune de 27 ans s'est dévoilée lunettes de soleil vissées sur le nez, la silhouette moulée dans un maillot de bain deux pièces de couleur verte et long kimono blanc transparent. "Quand on me dit que la couleur de l'eau est plus belle que celle de mon maillot (et à raison)", a-t-elle écrit en légende de cette photo.

Dans la foulée, la meilleure ennemie de Kelly Vedovelli, avec qui elle officiait dans Touche pas à mon poste (C8), a partagé d'autres clichés de la même série en story sur le réseau social. En pleine balade sur le sable ou encore sensuelle sur un rocher, Agathe Auproux fait sensation ! Ses fans ont en effet été nombreux à la complimenter pour ces jolies photos.