Agnès Varda : Sa fille Rosalie et son fils Mathieu unis avec Jane Birkin

Frédérique Bredin, présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée, était heureuse d'organiser l'hommage à Agnès Varda au sein de son institution. En effet, après la cérémonie organisée à la Cinémathèque le jour de ses obsèques, en présence de nombreuses personnalités telles que les couples formés par Marion Cotillard et Guillaume Canet ou Laetitia Casta et Louis Garrel, les proches de la grande dame du cinéma s'étaient de nouveau réunis ce 8 avril 2019 au CNC à Paris.

Rosalie Varda Demy, fille aînée de la réalisatrice, et Mathieu Demy, son cadet, ont posé pour les photographes sur le perron du CNC boulevard Raspail dans le 14e arrondissement, non loin de la rue Daguerre où se trouvait son domicile rose pastel et qui est couvert de fleurs à sa mémoire depuis l'annonce de sa disparition le 29 mars dernier. Parmi les invités de cet événement, se trouvaient Jane Birkin, pour qui Agnès Varda avait signé un diptyque sur sa vie, Jane B. par Agnès V. et Kung-Fu Master, ainsi que Macha Méril qui a joué dans son film Sans toit ni loi et qui est la veuve de Michel Legrand, compositeur de la musique des Parapluies de Cherbourg, réalisé par Jacques Demy, l'époux de madame Varda. Les réalisateurs Patrice Leconte et Jean-Paul Rappeneau avec son fils scénariste, Julien, les comédiennes Dominique Blanc et Déborah François (Populaire) – qui est mariée à l'un des petits-fils d'Agnès Varda, Valentin Vignet – étaient de la partie.

L'immense travail d'Agnès Varda perdure et sa famille se charge de continuer à faire briller sa flamme poétique. C'est ainsi qu'a été créé un badge particulier dont la signification est d'ailleurs expliquée sur le site du CNC : "Réalisé par Christophe Vallaux, ce dessin touchant fait revivre en quelques coups de crayon la singularité de la cinéaste. Proche de la réalisatrice décédée le 29 mars, ce scénographe et artiste l'a caricaturée à plusieurs reprises et a travaillé avec elle sur ses installations. Imaginés pour 'prolonger un peu partout Agnès Varda', ces badges étaient arborés mardi par les personnalités venues rendre hommage à la réalisatrice." Hier encore, la "famille" Varda portait ce petit écusson. C'est d'ailleurs cette image qui illustre le profil du compte Twitter "Radio Agnès" créé par son fils et qui est composé "des petites phrases de tous les jours par la glaneuse aux cheveux vanille-fraise".