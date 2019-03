Mort d'Agnès Varda : Qui est sa fille Rosalie, sa grande complice ?

La disparition d'Agnès Varda ce 29 mars 2019 braque l'attention sur son immense carrière ainsi que sur son entourage. Très aimée, la grande dame âgée de 90 ans s'en est allée en laissant deux enfants. Son cadet, Mathieu, né de son couple avec Jacques Demy, est acteur et réalisateur. Il a d'ailleurs rendu hommage à sa mère sur Instagram avec une photo très poétique. La cinéaste a également eu une fille, Rosalie, née en 1958, de sa relation avec le comédien Antoine Bourseiller et que le réalisateur des Parapluies de Cherbourg a ensuite adoptée.

Si elle apparaît en 1977 dans L'une chante, l'autre pas de sa mère, Rosalie (60 ans) n'a pas voulu être réalisatrice, mais elle a toujours eu un pied dans le cinéma, comme costumière d'abord. Après des études à l'École du Louvre – comme sa mère –, et une formation en haute couture au Studio Berçot, Rosalie Varda a dessiné des costumes, au cinéma, notamment pour Jean-Luc Godard, Samuel Fuller, René Allio, Yves Boisset et bien sûr Agnès Varda et Jacques Demy. Depuis une dizaine d'années, elle est responsable, au Festival de Cannes, des créations des espaces de rencontre des personnalités invitées, précise le magazine Gala.

Rosalie Varda-Demy est également productrice au sein de Ciné-Tamaris où elle veillait sur "Agnès", l'accompagnant souvent sur les tapis rouges et apparaissant dans certains de ses documentaires comme Les plages d'Agnès, indique l'AFP. Créée en 1954 pour produire La Pointe courte, Ciné-Tamaris, société "au nom de plante", est devenue au fil du temps une deuxième famille pour Agnès Varda, avec des collaborateurs de longue date. Cinéma et famille ont donc fait bon ménage et on imagine que la prochaine génération, nourrie par le souvenir de leur "mamita punk" (surnom que lui ont donné ses petits-enfants, confiait-elle aux Inrocks en 2017), ne résistera pas à l'appel du 7e Art. Rosalie a trois enfants, Valentin, Augustin, Corentin et son frère Mathieu est le papa de Constantin.

Le dernier post Instagram de Rosalie Varda Demy date du 23 février 2019, il ne s'agit donc pas de son hommage mais la tendresse et la poésie qui émanent de la vidéo sont encore plus émouvantes maintenant que l'on sait qu'Agnès Varda nous a quittés. Avec son frère Mathieu Demy, elle se rendra à ses obsèques au cimetière Montparnasse mardi 2 avril à 11h. Un hommage publique sera organisé le même jour à la Cinémathèque française.