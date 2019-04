Agnès Varda : Le geste de l'un de ses petits-enfants, plein de poésie...

"Hommage malicieux à Agnès Varda : la nuit dernière, l'un de ses petits-fils a repeint 'en bicolore comme la coiffure de ma grand-mère' les poteaux d'une rue qui longe le cimetière de Montparnasse où repose désormais la cinéaste aux côtés de Jacquot de Nantes", écrit sur Twitter Laurent Delmas qui oeuvre sur France Inter.

Une grande complicité unissait la réalisatrice et ses deux enfants, avec qui elle a partagé dès leur plus jeune âge son amour pour le cinéma. La génération suivante, celle des petits-enfants d'Agnès Varda – Mathieu a donc un garçon, Corentin, et une fille, Alice ; Rosalie, trois garçons, Valentin (marié à la comédienne Déborah François), Augustin, Corentin –, va perpétuer la mémoire de celle qu'ils surnommaient tendrement "mamita punk", selon Les Inrocks.