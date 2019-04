Obsèques d'Agnès Varda : Rosalie Varda et Mathieu Demy unis dans la douleur

Nombre de personnalités du septième art se sont réunies le temps d'un dernier adieu à Agnès Varda. Le 2 avril 2019, au cimetière du Montparnasse à Paris, se tenaient les obsèques de la réalisatrice et photographe décédée le 30 mars, à l'âge de 90 ans. Rosalie Varda et Mathieu Demy, ses enfants, ont pu compter sur la présence des proches et nombreux amis de leur icône de mère.

Déjà présentes lors de l'hommage organisé à la Cinémathèque un peu plus tôt ce mardi, Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni ont accompagné Agnès Varda jusque dans sa dernière demeure, où elle reposera au côté de son cher Jacques Demy. Sandrine Bonnaire, Dany Boon, Julie Gayet, Macha Méril et Sandrine Kiberlain étaient également présents. L'actrice Déborah François a pour sa part accompagné son époux, Valentin Vignet, petit-fils d'Agnès Varda. L'artiste JR, qui avait coréalisé avec elle l'un de ses derniers documentaires, Visages, villages a raconté sur Twitter : "Elle m'a dit, un jour j'irais rejoindre Jacques ici et ça semblait lui faire plaisir (...). Elle avait planté le grand arbre il y a très longtemps et fait installer un banc pour pouvoir s'asseoir près de lui."