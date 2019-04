Hommage à Agnès Varda : Jane Birkin, Laetitia Casta et Louis Garrel présents

"Ce n'est pas un hommage mais une réunion de famille autour de cette oeuvre si riche qui aide à penser et à réfléchir", a souligné devant l'AFP le directeur de la Cinémathèque française Frédéric Bonnaud, qui a pris la parole au début de cette cérémonie ce 2 avril 2019, saluant en Agnès Varda "une des cinéastes qui s'autorisent tout". L'hommage à la réalisatrice décédée le 29 mars a débuté vers 11h par la diffusion de quelques minutes de son film emblématique Cléo de 5 à 7 (1962), alors que les personnes rassemblées étaient invitées à porter un badge avec un dessin la représentant, illustration qui figurait sur un coffret DVD de ses documentaires sorti fin 2018. Des personnalités de la "famille" du cinéma et des anonymes sont venus rendre ce dernier hommage, marqué par une grande standing ovation, avant ses obsèques à 14h au cimetière du Montparnasse. Une foule de 650 personnes présente pour la pionnière de la Nouvelle Vague, lors de cette cérémonie d'adieu en présence de ses enfants Mathieu Demy et Rosalie Varda Demy.

L'acteur et réalisateur Mathieu Demy est venu accompagné de sa femme, l'artiste franco-américaine Joséphine Wister Faure, ainsi que leurs deux enfants, Corentin et Alice. Le comédien et réalisateur était en première ligne, non loin de Jane Birkin, qui avait fait avec elle les films Jane B. par Agnès V. et Kung-Fu Master et l'actrice Sandrine Bonnaire, héroïne de son oeuvre si poignante Sans toit ni loi. Les deux célèbres actrices, très émues, ont dit quelques mots en l'honneur de la grande artiste qu'elle était, sous le regard de l'artiste JR, qui avait coréalisé avec elle l'un de ses derniers documentaires, Visages, villages.

Rosalie Varda Demy, fille naturelle du comédien Antoine Bourseiller et de la cinéaste que Jacques Demy a ensuite adoptée, a accueilli de nombreuses personnalités, telles que Marion Cotillard et Guillaume Canet, mais également les amoureux Louis Garrel et Laetitia Casta. Costumière dans un premier temps, elle est productrice au sein de Ciné-Tamaris et veillait sur celle qu'elle appelait "Agnès", l'accompagnant souvent sur les tapis rouges. Une grande complicité unissait la réalisatrice et ses deux enfants, avec qui elle a partagé dès leur plus jeune âge son amour pour le cinéma. La génération suivante, celle des petits-enfants d'Agnès Varda – Mathieu a donc un garçon et une fille, Rosalie, trois garçons –, va perpétuer la mémoire de celle qu'ils surnommaient tendrement "mamita punk", selon Les Inrocks.