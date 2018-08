Agustin Galiana, la mort de son père : Pourquoi il "minimisait" sa maladie

Le 14 juin 2018, Agustin Galiana (40 ans) a annoncé la disparition de son père, emporté par la maladie, sur son compte Instagram. Dévasté, l'acteur - qui incarne Adrian dans la série Clem (TF1) - avait rendu un hommage poignant à ce dernier : "Non, rien... silence et une immense tristesse... Papa, tu es parti trop tôt. Ce cancer de merde ! Tu vas nous manquer < 3 Beaucoup. Tu es encore avec nous, on t'aime." Aujourd'hui, le gagnant de la huitième éditionDanse avec les stars est revenu sur le combat de son papa contre le cancer lors d'une nouvelle interview.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Closer qu'Agustin Galiana s'est confié sur la maladie de son père. "Il a été malade plusieurs années, mais il ne voulait pas nous inquiéter, a-t-il commencé avant d'ajouter, Il minimisait sa maladie, surtout pour moi qui était à Paris. Il savait combien c'est difficile de réussir dans mon métier et il ne voulait surtout pas me créer de souci."

Pour honorer la mémoire de son père, l'acteur né en Espagne compte rester en France. "Lui rendre hommage, c'est rester travailler en France, le pays qu'il a aimé et qu'il m'a fait aimer. C'est continuer de chanter de belles chansons, ne pas m'arrêter de jouer", a-t-il conclu.

