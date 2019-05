Aïssa Maïga et Gary Dourdan à Cannes : leur dîner engagé pour la diversité

Tout sourire, Aïssa Maïga et Nadège Beausson-Diagne, respectivement habillées en Lanvin et Elmira Medins, ont volontiers pris la pose au côté de l'acteur américain Gary Dourdan, connu pour son rôle de Warrick Brown dans la série Les Experts. Funa Maduka, directrice de la création et des acquisitions des films originaux Netflix, l'actrice et réalisatrice Magaajyia Silberfeld, la réalisatrice Euzhan Palcy et la productrice Laurence Lascary étaient aussi de la partie. Actuellement au cinéma avec la comédie Les Crevettes pailletées, le réalisateur Cédric Le Gallo a également pris place à ce dîner encourageant davantage d'égalité au cinéma.