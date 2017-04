Al Pacino : Sa belle-fille, Camila Morrone, est une véritable bombe !

Papa de trois enfants – Julie Marie, Anton James et Olivia Rose –, Al Pacino pourrait bien un jour revivre l'expérience de la paternité avec sa jeune et jolie petite amie depuis sept ans, Lucila Sola. À 39 ans, malgré les presque quarante années qui les séparent, le top argentin pourrait se laisser tenter, elle qui a une fille unique, Camila Morrone. Et c'est bien elle qui nous intéresse...

Camila a 19 ans et pour papa un médecin, Maximo Morrone, avec lequel sa mère a été mariée de 1997 à 2006. Si l'on s'en tient à l'adage telle mère telle fille, il n'est donc pas surprenant de voir aujourd'hui la jeune fille embrasser à son tour une carrière de mannequin. Et à en croire son compte Instagram, la belle-fille de l'acteur américain de 77 ans a bien des qualités pour percer dans ce métier. Un corps de rêve, un visage d'ange, du chien et un petit je-ne-sais-quoi exotique qui capable de faire fondre les glaciers.

Du haut de 1,75 mètre, cette native de Buenos Aires est une véritable bombe en puissance. Une it-girl qui a décroché son premier contrat de mannequin au sein de la prestigieuse agence IMG Models de New York, tapant dans l'oeil de Sports Illustrated ou encore de marques telles que Victoria's Secret, chez qui elle pourrait bien finir avec le rôle d'Ange dans les mois à venir. Sur Instagram, la jolie blonde compte pas moins de 812 000 abonnés, ce qui fait d'elle une sacrée influente pour les marques, dont Michael Kors qui s'est payé ses services en tant qu'égérie.