Aladdin : L'acteur qui jouera Jafar est super sexy et fait déjà sensation

Dessin animé culte de notre enfance, Aladdin va donc être porté sur grand écran et en prises de vues réelles (sortie prévue en 2018), à l'instar des Maléfique, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle et autres Cendrillon. Un projet réalisé par Guy Ritchie (Sherlock Holmes mais aussi le récent Roi Arthur).

Le choix de Marwan Kenzari s'inscrit dans la démarche du studio Disney d'éviter tout white-washing, à savoir prendre des acteurs blancs pour jouer les héros d'une oeuvre inspirée des contes orientaux des Mille et une nuits. Ainsi, la firme a précédemment casté un parfait inconnu né en Egypte, Mena Massoud, pour incarner l'altruiste et courageux héros, tandis que Naomi Scott, 24 ans, belle Anglaise d'origine indienne jouera Jasmine. A ceux qui se sont insurgés contre le choix d'une artiste dont la mère est originaire du sous-continent indien et pas issue d'un pays arabe, il faut préciser que les Mille et une nuits sont un recueil anonyme de contes populaires d'origine persane et indienne écrit en langue arabe.

Aucune star dans ce nouvel Aladdin ? Que nenni, les producteurs ont évidemment misé sur un poids lourd : Will Smith. Ce dernier a d'ailleurs commencé sa transformation, non pas en devenant bleu mais en se rasant le crâne. Il aura la lourde tâche de succéder au regretté Robin Williams qui prêtait brillamment sa voix dans le dessin animé.