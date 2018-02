Alain Bernard, fou amoureux de Faustine : "C'est un coup de foudre..."

Mardi 30 janvier 2018, Alain Bernard était le premier invité de Clair Obscur, la nouvelle émission de Sébastien Folin sur France Ô. Pendant près d'une heure, dans les studios Harcourt à Paris, l'animateur reçoit un invité et revient sur sa carrière et ses passions. L'ancien nageur de 34 ans, double champion olympique, s'est prêté à l'exercice avec sincérité et pudeur, évoquant son parcours sportif, sa passion pour l'aviation mais aussi des sujets plus intimes comme la tragédie Dropped et sa compagne Faustine.

Les soirées très arrosées, la drogue, tout ce que raconte Amaury Leveaux dans son livre, Alain Bernard dit ne pas avoir connu : "J'avais quelqu'un dans ma vie et peut-être qu'on ne faisait pas les mêmes compétitions." Le nageur a 29 ans lorsqu'il prend sa retraite : "Enfin, je vais pouvoir vivre ma vie d'ado", dit-il avoir pensé à Sébastien Folin. En 2015, il se lance avec d'autres sportifs dans l'aventure Dropped pour TF1. Le tournage en Argentine est marqué par le crash de deux hélicoptères qui fera dix morts dont les sportifs Alexis Vastine, Florence Arthaud et la nageuse Camille Muffat. Alain Bernard, célibataire depuis peu, traverse une période noire. Il sort beaucoup, persuadé que la vie pourrait s'arrêter demain comme elle a pris fin pour ses amis en Amérique du Sud.

"Depuis, vous avez pris un nouveau départ notamment avec Faustine, lui lance Sébastien Folin. Vous postez beaucoup de photos d'elle, notamment sur votre compte Instagram. Et Faustine n'a rien à voir avec la natation [elle est graphic web designer, NDLR], c'est un moyen de créer une rupture avec votre vie d'avant ?" En entendant ce prénom, un sourire se dessine immédiatement sur le visage d'Alain Bernard qui répond : "Ce n'est pas un moyen, c'est un coup de foudre en fait. Et les coups de foudre, ça ne se maîtrise pas. C'est une fille extraordinaire. On s'est rencontré dans des circonstances particulières. Six mois, un an avant, cela ne l'aurait peut-être pas fait. Nos chemins se sont croisés au bon moment et c'était pas du tout à la piscine. Justement, je joue un peu les profs de natation pour lui apprendre les bases. Voilà, c'est une fille extraordinaire qui m'apporte un équilibre, un équilibre parfait je pense. J'essaye de nous préserver même si je n'affiche pas pleinement publiquement notre vie, mais j'ai envie de lui témoigner mon amour aussi."

Alain Bernard garde un pied près des bassins avec un poste bénévole au Club des nageurs d'Antibes, là où tout a commencé pour lui et où, cet été, le couple a fait sa première sortie officielle lors d'une soirée caritative. Désormais, il avance avec Faustine qui le suit jusque dans les airs puisqu'il pilote des petits avions. Le couple a passé le jour de l'an en amoureux à Rome.