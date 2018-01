Alain Bernard : La tragédie Dropped, son amoureuse... Des confidences inédites

Mardi 30 janvier 2018, Alain Bernard sera le premier invité de Clair obscur, la nouvelle émission bimensuelle de Sébastien Folin que diffusera France Ô à 23h. L'ancien nageur est l'un des rescapés des aventuriers de Dropped qui furent frappés par la mort tragique de dix personnes dans un accident d'hélicoptère. Parmi elles, les sportifs Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. C'est un des sujets qu'abordera Alain Bernard.

Filmé en noir et blanc dans les studios Harcourt, Clair obscur est un face-à-face propice aux confidences. Selon L'Equipe Magazine, le très pudique Alain Bernard, champion olympique du 100m nage libre à Pékin en 2008, évoquera même la femme qui partage sa vie. "Ce n'est pas une interview sportive, précise l'animateur. Je voulais montrer comment l'homme s'est construit, ses efforts, son approche de son sport et de la vie."

Il a vécu quelque chose d'horrible et en parle avec profondeur

La collision entre deux hélicoptères en mars 2015 sur le tournage d'une émission d'aventure demeure une grande blessure pour Alain Bernard. Il y a perdu des camarades et une amie, Camille Muffat. "Je l'ai amené avec délicatesse, le but n'est pas de déstabiliser mes invités, promet Folin. Mais cette séquence de deux minutes résume bien sa personnalité. Il a vécu quelque chose d'horrible et en parle avec profondeur."

En 2015 dans L'Equipe, Alain Bernard évoquait avec pudeur ce qu'il traversait : "J'ai vu les lieux, les deux hélicoptères qui se sont crashés. L'un était sur un terrain vague et celui avec les sportifs dans un bosquet. Ma chance aura été que les personnes que je connaissais le mieux étaient comme cachées (...). J'ai l'impression d'avoir un rôle particulier que j'assume mal. Je n'ai pas eu le courage et le tact d'aller vers certaines personnes. Vers la famille d'Alexis [Vastine] et de Florence [Arthaud]. Je l'ai fait pour Camille [Muffat] parce qu'elle était proche de moi ; j'avais déjà croisé ses parents et c'est moi qui ai rapporté ses affaires. Mais je voudrais dire qu'ils étaient heureux. On était tous là-bas pour vivre une aventure extraordinaire. On vivait de notre passion, et la meilleure façon de leur rendre hommage, c'est de continuer à vivre de ce qu'on aime."

Clair obscur, mardi 30 janvier à 23h sur France Ô.