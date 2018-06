Alessandra Sublet, maman fière pour l'anniversaire de sa fille Charlie

Alessandra Sublet, 41 ans, est une femme heureuse.

La maman de la petite Charlie (6 ans) et d'Alphonse (3 ans et demi), mariée au producteur de cinéma Clément Miserez, a posté une photo de son aînée ce 28 juin 2018 sur Instagram. En effet, Charlie vient de fêter ses 6 ans et la fillette continue de rendre fière sa célèbre maman. "Are you talking to me ? #Charlie #6ansdéjà #happybirthday", a écrit Alessandra Sublet (en référence au film Taxi Driver avec Robert De Niro) en légende du cliché en noir et blanc sur lequel on voit la petite avec des lunettes de soleil vissées sur le nez, affichant un port de tête plein de fierté.

Un cliché qui a beaucoup plu. "Une petite star est née", "Bon anniversaire Charlie ! On devine sa beauté derrière ses lunettes", "Qu'est-ce qu'elle est belle ta fille", "Le temps passe toujours trop vite avec nos enfants chéris", pouvait-on lire dans les réactions.

Côté carrière, après de longs mois d'absence des écrans, Alessandra Sublet sera de retour sur TF1 à la rentrée prochaine. En effet, à la suite du départ de Nikos Aliagas de l'émission humoristique C'est Canteloup, la maman de Charlie a accepté de reprendre les rênes de l'émission. Elle s'est exprimée auprès de nos confrères du Parisien à ce sujet il y a quelques jours : "J'ai été surprise par la proposition de Jean-Marc Dumontet [le producteur de Nicolas Canteloup, NDLR]. J'ai pris le temps de réfléchir... Là, je me lance un vrai défi. L'exercice est beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. C'est le contraire d'un rôle de passe-plats." Et d'ajouter : "Je ne pique la place de personne. C'est d'abord Nikos qui a décidé d'arrêter. Il m'a d'ailleurs proposé de faire un passage de témoin à la rentrée. C'est un animateur exceptionnel, un ami aussi avec une âme de journaliste."