Alessandra Sublet s'offre le même tatouage que son amie Laeticia Hallyday

Alessandra Sublet est très attachée à l'île de Saint-Barthélemy, le petit bout de paradis où elle a élu domicile avec sa famille – quand elle ne travaille pas à Paris – et où elle passe beaucoup de temps avec son amie Laeticia Hallyday.

Si l'on avait ainsi déjà vu la future animatrice de C'est Canteloup (TF1) s'engager pour la propreté de l'île des petites Antilles, elle vient de franchir une nouvelle étape dans la manifestation de son amour pour ce lieu paradisiaque en s'offrant un petit tatouage !

Mardi 14 août 2018, l'heureuse compagne de Clément Miserez et maman de Charlie (6 ans) et Alphonse (4 ans) a en effet publié une photo Instagram sur laquelle on peut voir le contour de l'île de Saint-Barthélemy immortalisé à l'arrière de son pied droit. "Saint-Barth dans la peau #tattoo Merci @Karas_tatoo", a indiqué Alessandra en légende du cliché en noir et blanc. Quelques jours plus tôt, preuve de leur amitié inébranlable, c'est la veuve de Johnny Hallyday, très attachée à l'endroit où est enterré son idole de mari, qui s'offrait elle aussi un témoignage similaire sur la même partie du corps.

Un tatouage sentimental aussitôt salué par les internautes. "Très joli mais ça n'a pas dû être une partie de plaisir", "Discret, joli, bien fait", "Splendide", "J'adore !", pouvait-on lire dès les premières réactions au post d'Alessandra Sublet.