Alex Morgan : La charmante footballeuse américaine débarque en France

Alex Morgan est une véritable star aux États-Unis, pas seulement sur les pelouses. Son aura est telle que la footballeuse de 27 ans est régulièrement invitée à de prestigieuses soirées, comme le très select gala du MET. Alors quand la championne débarque en France, son arrivée ne passe pas inaperçue. Du jamais vu dans l'univers encore peu médiatisé du football féminin.

C'est samedi 7 janvier qu'Alex Morgan s'est exprimée pour la toute première fois en sa qualité de nouvelle recrue de l'Olympique lyonnais. Lors de la conférence de presse, la jolie sportive s'est exprimée sur Jean-Michel Aulas (le président de l'OL), qui voulait absolument qu'elle rejoigne son club. "Quand Jean-Michel Aulas m'a contactée, je me suis dit 'mais qui est ce fou ?'", a-t-elle lâché.

Joueuse de talent dotée d'une plastique de rêve et d'un sourire charmeur qui marque les esprits, Alex Morgan a également été recrutée pour jouer les ambassadrices de l'Olympique lyonnais de l'autre côté de l'Atlantique. "En dehors du football, elle va nous aider à promouvoir l'Olympique lyonnais aux États-Unis", a indiqué Jean-Michel Aulas, évoquant notamment la réalisation "d'une Web série qui va raconter aux Américains la vie d'une Américaine à Lyon sur une vingtaine d'épisodes, sans gêner bien sûr l'entraînement".

Le fera-t-elle avec autant de charme que lorsqu'elle a posé en bikini pour Sports Illustratred ? Comme le rappelle RMC Sports, Alex Morgan s'était dénudée à l'occasion d'un shooting sexy et elle est régulièrement sollicitée par les plus grandes marques US pour jouer les ambassadrices.