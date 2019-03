Alexandra et Audrey Lamy : Pourquoi elles ont refusé Dix pour cent

"Parce que l'histoire que l'on nous proposait ne nous emballait pas. De plus, Alexandra et moi étions déjà engagées sur des films et nous ne voulions pas monter à la va-vite un projet un peu trop préfabriqué. Participer à cette série serait une expérience formidable, mais il faudrait être totalement disponible et avoir un coup de coeur pour le scénario. Ce qui me plairait, c'est que nos personnages soient éloignés de nous, car ma réalité ne me semble pas passionnante à raconter", explique Audrey Lamy dans Version Femina.

Ce qui la passionne, ce sont des histoires qui mettent les projecteurs sur celles que la société tend à oublier. En effet, après Les Invisibles et son regard sur les femmes SDF – un superbe carton-surprise au box-office –, elle a choisi de faire partie de Rebelles. Ce long métrage se déroule dans le nord de la France, dans une usine où une ouvrière, ancienne miss Nord-Pas-de-Calais, tue accidentellement son chef qui lui faisait des avances. Deux de ses collègues assistent à la scène et le trio de fortune découvre au même moment que la victime avait un sac rempli d'argent.. C'est là qu'elles deviennent des "Rebelles".