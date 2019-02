Scènes de ménages, Audrey Lamy de retour ? Réponse et des nouvelles de Cédric

Le 5 juillet 2007, c'est en larmes qu'Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, célèbres Marion et Cédric de Scènes de ménages (M6), ont tourné leurs dernières scènes du programme court et humoristique. Les deux comédiens qui privilégient à présent leur carrière au cinéma – Audrey Lamy sera à l'affiche le 13 mars prochain de Rebelles – sont-ils encore en contact ? La comédienne a-t-elle prévu de revenir dans l'émission ? Elle a répondu à Purepeople.com.

"J'ai eu des nouvelles de Loup-Denis parce que je suis en promo et on lui a demandé de faire des interviews en parlant de moi et de ma personnalité, donc ça m'a fait plaisir parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Du coup, on s'est envoyé des messages hier [l'interview a été réalisée le 22 février, NDLR] en se disant vite, retrouvons-nous vite pour discuter et pour rigoler parce que ça nous manque beaucoup", a-t-elle révélé.

Mais est-ce pour autant que les "Poussins" pourraient revenir lors d'un prime ou de façon ponctuelle dans Scènes de ménages ? Pas pour le moment. Comme l'explique Audrey Lamy : "Sincèrement je ne sais pas. Je suis partie il y a un an, ce n'est donc pas pour y retourner tout de suite, ce serait bizarre. Mais je ne sais pas..." La porte reste donc ouverte... rendez-vous peut-être dans quelques années !

