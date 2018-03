Alexandra Lamy a recalé deux stars, dont l'une l'a "draguée très lourdement"

Invitée sur le plateau de Salut les Terriens pour la promotion du film Tout le monde debout de Franck Dubosc, Alexandra Lamy a fait écho au film – qui raconte comme Jocelyn, homme d'affaires en pleine réussite, dragueur et menteur invétéré, tombe amoureux d'une femme et décide de se faire passer pour un handicapé – en évoquant la drague.

Ne cachant pas du tout être, elle aussi, une dragueuse avec une petite tendance à aimer faire rougir les garçons, Alexandra Lamy révèle aussi avoir déjà recalé deux hommes très célèbres. Et sans prendre de pincettes, elle n'a pas hésité à balancer les noms. "Clive Owen, qui est pas mal quand même, qui m'a dragué très lourdement... donc ouais voilà, stop. Et Kevin Costner", avoue-t-elle. Ce qui fait réagir le plateau et notamment l'homme en noir Thierry Ardisson. "Je suis pas homo mais j'aurais dit oui", assume le présentateur de SLT. "Eh bah moi, j'ai dit non. Pas un mec comme ça", se targue-t-elle.

"Elle a dit oui à plein de blaireaux, mais les Loups [référence à Danse avec les loups, qui a fait fantasmer bien des générations, NDLR] c'est non", s'amuse de son côté Laurent Baffie.

Dans cette même interview, l'ex-compagne de Jean Dujardin a également révélé avoir déjà eu plusieurs mecs en même temps : "Quand je suis arrivée à Paris, je me suis lâchée", glisse-t-elle malicieusement. Et avec sincérité, Alexandra ne s'en cache pas non plus : "Oui, j'ai déjà peut-être été un peu lourde sur des avances, mais non je n'ai jamais violé un mec."

Tout le monde debout, en salles le 14 mars.