Alexandra Lamy et Julie Gayet : Bisous complices devant Virginie Efira

Comme chaque année, Le Film français remet ses trophées récompensant le cinéma et la télévision lors d'une belle soirée au Palais Brongniart à Paris. Pour sa 24e édition, l'institution a réuni un beau parterre d'invités et d'honorés.

Complices devant les photographes, Julie Gayet et Alexandra Lamy se sont distinguées au taux de flashs crépitants. Alexandra Lamy, que l'on retrouvera à l'affiche de L'Embarras du choix le 15 mars, était là pour représenter le téléfilm Après moi le bonheur dans lequel elle était éblouissante. Quant à Julie Gayet, plus productrice d'actrice, elle a fêté les bons résultats de Rouge International, elle qui sortira Grave en 2017, l'un des films coups de poing qui a fait sensation dans divers festivals, de Cannes à Gérardmer.

Lors du cocktail, on a également croisé Marilou Berry, Jean-Paul Rouve, Sarah Stern et Claire Nadeau (pour Les Tuche 2), la belle Virginie Efira venue pour représenter le réussi Victoria, mais aussi Elsa Zylberstein, vue tout sourire au côté de Sandra Zeitoun. Sveva Alviti, visiblement très bien remise de son malaise en direct sur le plateau du Grand Journal le 5 janvier dernier, était aussi de la partie, tout comme Isabelle Huppert qui a remporté un nouveau prix, celui de la personnalité de l'année, sous les yeux d'Alban Lenoir, la jolie Anne Serra, Fatsah Bouyahmed, Bernard Farcy ou encore le duo Jean-Paul Salomé et Isabelle Giordano. Les deux larrons du Palmashow et réalisateur du très réussi La Folle Histoire de Max et Léon, David Marsais et Grégoire Ludig, étaient assortis, emboîtant le pas de Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin. Houda Benyamina, réalisatrice de Divines, était également de la partie, tout comme Franck Gastambide, Anouar Toubali et Malik Bentalha (le trio de Pattaya), Fred Testot et Pascal Elbé, Manu Payet, Bérengère Krief, André Dussollier et Julia Piaton (pour Adopte un veuf).

Le palmarès complet des Trophées du Film français 2017 :

Trophée d'honneur Lacoste a été remis à Claude Lelouch

Trophée de la personnalité de l'année 2016 : Isabelle Huppert

Trophée du public TF1 : Demain tout commence de Hugo Gélin

Trophée des Trophées : Zootopie, de Byron Howard, Rich Moore

Trophée du film français : Les Tuche 2 – Le Rêve américain, d'Olivier Baroux

Trophée de la première oeuvre : La Folle Histoire de Max & Léon de Jonathan Barré

Trophée UniFrance Films : Le Petit Prince, de Mark Osborne

Trophée de la fiction unitaire : Après moi le bonheur de Nicolas Cuche

Trophées duos réalisateur‐producteur Duo révélation : Claude Barras et Armelle Glorennec, Éric Jacquot (Blue Spirit Productions), Marc Bonny (Gebeka Films), Max Karli, Pauline Gygax (Rita Productions) et Michel et Kate Merkt pour Ma vie de Courgette.

Trophées duos réalisateur‐producteur Duo cinéma : Justine Triet et Emmanuel Chaumet (Ecce Films) pour Victoria

Trophées duo auteur‐producteur Télévision : Éric Benzekri, Jean‐Baptiste Delafon, Ziad Doueiri et Thomas Bourguignon, Stéphanie Carrère (Kwaï Production) pour Baron noir

Trophée de l'exploitant de l'année : David Marguin (Cinéma Voltaire de Ferney‐Voltaire)