Alexandra Rosenfeld, coquine, feuillette un kamasutra : "C'est pas facile"

Alexandra Rosenfeld n'est jamais la dernière pour une bonne blague... ce qui ne plaît pas toujours à sa maman !

Samedi 23 mars 2019, l'ex-Miss France et ex-Miss Europe 2006 a décidé de réagir à une story Instagram de la chanteuse Clara Luciani, à qui l'on doit le tube La Grenade. Alors que l'artiste qui monte regrettait que les Français lisent de moins en moins de littérature (au profit de livres feel good notamment...), elle demandait à ses abonnés d'enregistrer une petite vidéo pour évoquer leur livre de chevet préféré et pour expliquer en quoi ce livre était sexy.

Ainsi, si de nombreux internautes ont évoqué Flaubert, Gabriel Garcia Marquez, Tolstoï, Boris Vian, Verlaine ou encore Marguerite Duras en réponse, la malicieuse Alexandra Rosenfeld (32 ans et maman d'Ava, 8 ans) a décidé de parler de High Intensity Intercourse Training d'un certain Joe Dicks... Il s'agit en fait d'un kamasutra décalé déguisé en livre de sport à deux... à réaliser dans un lit. Pleine d'humour, l'ex-reine de beauté a lancé avec aplomb, alors qu'elle tournait des pages mettant en avant des levrettes et autres positions sexuelles : "Coucou Clara, moi mon livre de chevet, c'est celui-ci. C'est pour faire du sport avant de se coucher, alors c'est pas facile hein. Tu vois il faut faire des trucs comme ça, comme ça..."

Pour l'heure, Clara Luciani n'a pas encore souhaité relayer la vidéo enregistrée par la compagne du journaliste Hugo Clément, que l'on retrouvera prochainement dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là (TF1)... Pour rappel, le couple s'est récemment pacsé.