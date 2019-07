Alexandra Rosenfeld, enceinte, affiche son baby bump en bikini à la plage !

Alexandra Rosenfeld est enceinte ! Depuis l'annonce de cette deuxième grossesse dimanche 7 juillet 2019, l'amoureuse du journaliste Hugo Clément profite du soleil du Sud-Ouest. Sur Instagram, elle a partagé une jolie photo d'elle à la plage, dévoilant son baby bump.

C'est à Seignosse, une petite commune des Landes en Nouvelle-Aquitaine, qu'Alexandra Rosenfeld passe quelques jours avec son compagnon Hugo Clément. Les futurs parents partagent sur les réseaux sociaux des photos et vidéos de leur séjour entre barbecues et virées à la plage. D'ailleurs, mercredi 10 juillet, notre belle Miss France 2006 a publié un nouveau cliché. Dessus, elle prend la pose fièrement sur le sable, de profil et en bikini mettant en avant son petit ventre arrondi de future maman. C'est donc radieuse que la jeune femme se dévoile quelques jours seulement après avoir révélé sa grossesse.

En commentaires, les internautes ont félicité la jeune femme. Mais une internaute est tombée des nues. "Elle est enceinte, elle a un début de baby bump !", a-t-elle lancé, croyant tenir un scoop. Hugo Clément est entré dans le jeu, répondant : "Quoi ?? Ah ben sympa de prévenir." Une réponse prise au sérieux par l'internaute qui a sans plus attendre invité le journaliste à boire un verre pour "faire sa connaissance". Après avoir été reprise par des fans, la jeune femme s'est confondue en excuses...