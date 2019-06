Alexandre (Koh-Lanta) en sang à cause de Brice : Leur "histoire rocambolesque"

De son côté, Alexandre a aussi raconté cette folle soirée sur son compte. Après avoir parlé de leur sortie et de leur retour chez lui, le beau brun a écrit : "On a bien rigolé et nous sommes couchés sans incident. C'était sans compter la douche de 6h qui aurait pu être fatale. Nous nous levâmes aux aurores pour que j'accompagne Brice à l'aéroport. (...) Puis il vint une idée de génie à Brice : 'Et si je jetais un verre d'eau froide à Alex pendant sa douche.' Au moment où Brice a voulu jeter l'eau, je sortis la tête pour voir ce qu'il faisait et BIM, le verre cassa sur ma tête (blessure très superficielle, RAS). De suite, je ris et ne lui en voulus aucunement, en effet je savais qu'il était con. De là une amitié est née."

Un moyen parfait pour briser la glace... enfin le verre dans ce cas.