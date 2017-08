Alexia des Pays-Bas fait sa rentrée, la reine Maxima aussi, après le deuil...

Les rentrées des classes se suivent et ne se ressemblent pas, pour les enfants des familles royales ! Après la timidité de la princesse Athena de Danemark et les larmes de son cousin le prince Vincent au matin de leur premier jour d'école, ou encore la scolarisation sans frontières de Leonore de Suède, 3 ans, place à une demoiselle qui n'a plus rien d'une novice : Alexia des Pays-Bas.

Âgée de 12 ans, la fille cadette du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima n'en est évidemment pas à sa première rentrée, mais elle aussi franchit un cap particulier : fini l'école primaire Bloemcampschool à Wassenaar, où réside la famille du souverain, désormais elle va au lycée ! Cela méritait bien d'immortaliser le départ pour le début des cours...

De fait, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a filmé et photographié sa fille tandis qu'elle partait à bicyclette de la Villa Eikenhorst, le domicile familial, pour se rendre à son nouvel établissement, le Christelijk Gymnasium Sorghvliet, que sa soeur aînée la princesse Catharina-Amalia fréquente depuis 2015. Pas sûr toutefois qu'Alexia fasse tout le trajet à vélo : il y a une bonne dizaine de kilomètres jusqu'à ce lycée protestant indépendant situé en plein coeur de La Haye. Et attention de ne pas faire de cascade comme au ski en 2016, dont la jeune princesse était revenue avec le fémur cassé...