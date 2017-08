La reine Maxima des Pays-Bas en deuil : son père, Jorge Zorreguieta, est mort

Savait-elle déjà la partie proche d'être perdue ? Quelques heures après l'avoir laissé pour regagner les Pays-Bas au terme d'une visite express à son chevet, la reine Maxima (46 ans) a reçu la nouvelle de la mort de son père Jorge Zorreguieta, survenue mardi 8 août 2017 à 16h30 (heure locale).

Atteint depuis plusieurs années d'une leucémie, l'homme de 89 ans s'est éteint au centre médical de Fundelen, à Buenos Aires, des suites d'un lymphome et d'une infection respiratoire, ont annoncé des sources médicales et le gouvernement néerlandais. Ce dernier a fait savoir que la reine Maxima, son mari le roi Willem-Alexander et leurs filles la princesse héritière Catharina-Amalia, la princesse Alexia et la princesse Ariane assisteraient mercredi à des funérailles privées.

Native de Buenos Aires, Maxima, qui a fêté le 2 février dernier son 15e anniversaire de mariage avec le souverain néerlandais, rencontré à la Feria de Séville, s'était rendue en toute discrétion samedi et dimanche à la clinique où était hospitalisé son père, dont l'état s'était vraisemblablement détérioré dernièrement. Des médias argentins avaient signalé qu'elle avait ensuite directement pris un vol pour les Pays-Bas après sa visite dominicale.

En raison de ses affaires et de son rôle passé au sein du gouvernement (secrétaire d'État à l'Agriculture) sous la dictature du général Videla (1976-1983), dont le régime est responsable de 30 000 morts, le père de Maxima était persona non grata aux Pays-Bas lors des actes officiels. Le Parlement néerlandais avait ainsi voté à son encontre une interdiction d'assister au mariage de sa fille avec Willem-Alexander (qui était alors prince héritier), et il n'avait pas non plus assisté aux cérémonies de l'avènement de ce dernier sur le trône en 2013, au cours desquelles Maxima était devenue reine consort. Toutefois, il avait pu prendre part au baptême de ses petites-filles, les princesses Catharina-Amalia, Alexia et Ariane, mais aussi aux festivités officielles du 40e anniversaire de son gendre Willem-Alexander en 2007 et de sa fille Maxima en 2011, événements considérés comme relevant de la vie privée et non de celle du royaume.

Jorge Zorreguieta était père de sept enfants nés de deux mariages : María, Ángeles et Dolores Zorreguieta López, fruits de sa relation avec Marta López Gil, et, issus de son union avec María del Carmen Cerruti Carricart, Máxima, Martín, Juan et Inés Zorreguieta Cerruti. La benjamine (33 ans) était d'ailleurs avec ses parents, très fiers, lorsque la reine Maxima avait prononcé à l'Université catholique de Buenos Aires un discours en sa qualité d'ambassadrice spéciale de l'ONU pour la finance inclusive pour le microdéveloppement, en octobre 2016.