Alexis Delassaux (Top Chef 2017) en couple : Sa petite amie dévoilée !

Alexis Delassaux est l'un des candidats qui a marqué l'esprit des téléspectateurs et des chefs Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et pas seulement pour sa cuisine. Contrairement à ses 14 concurrents, le jeune homme de 28 ans, d'origine franco-mexicaine, n'a pas opté pour une tenue de chef traditionnelle. Il a préféré un look urbain, un choix qui a quelque peu surpris les membres du jury et agacé la star de Cauchemar en cuisine.

Les internautes ont revanche ont rapidement été séduit par son style. On préfère toutefois les prévenir : Alexis n'est pas un coeur à prendre. Sur son compte Instagram, le membre de la brigade d'Hélène Darroze a partagé deux clichés de sa chère et tendre, une belle brune qui porte le pseudonyme niloumanamow sur le réseau social de partage de photos et de vidéos.