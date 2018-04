Ali (Secret Story 9), amoureux d'Alia : "Après trois ans, on est toujours là"

S'ils ne font pas de vagues à la télévision, Ali et Alia de Secret Story 9 (NT1) continuent de faire parler d'eux sur... les réseaux sociaux.

Loin du buzz, de la chirurgie esthétique, des placements de produits outranciers et des attaques personnelles, c'est par le biais de leur relation qui s'inscrit dans le temps et de leurs voyages tout autour du monde que les ex-colocataires d'Émilie Fiorelli et Coralie Porrovecchio ont réussi à fédérer une jolie communauté de fans.

Ainsi, quand Ali a pris pudiquement la parole pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa petite amie ce 10 avril 2018, l'événement était notable pour leurs admirateurs. "Après trois ans, une trentaine de destinations, on est toujours là ! Qu'il y ait des hauts, des bas... sache que je ne suis jamais loin de toi ! Allez, on souhaite et commente tous ensemble un joyeux anniversaire à Alia ! Bombardez-la de commentaires, taguez-la dans tous les sens !", a-t-il écrit sur ses réseaux en légende d'une photo de sa belle les pieds dans l'eau, assise à côté d'un panier surplombé d'une dizaine de ballons colorés.

Quelques heures plus tard, Alia (28 ans tout rond) a souhaité remercier tout le monde sur Instagram en publiant une photo d'elle à Montmartre avec un très gros bouquet de fleurs dans les mains. "Encore merci pour tous vos messages pour mon anniversaire. Je vous aime fort !", a-t-elle indiqué.

Un bonheur qui fait plaisir à voir...