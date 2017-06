Alice Nevers, son mariage avec Fred Marquand : Marine Delterme sublime en blanc

Un dénouement heureux pour l'héroïne de la série qui se marie pour la première fois de sa vie. Pour rappel, Fred Marquand s'était mis en couple avec Alice Nevers afin de l'aider à adopter la petite Ada. De là est née leur histoire d'amour...

Lors d'un entretien accordé à nos confrères de TV Mag, l'acteur Jean-Michel Tinivelli s'était confié sur cette union. "Même si on part sur un malentendu, qu'Alice a des liens avec son ex-amant, que la petite Ada me déteste, et que j'ai des problèmes avec Léa qui vit toujours chez moi, ce mariage fait du bien, avait-il estimé. Ça me déstabilise mais il y a de la passion et de la tendresse, de la joie, du rire."