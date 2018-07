Alice Taglioni et Laurent Delahousse : Amoureux discrets avec Line Renaud

Lundi 2 juillet 2018, Line Renaud a eu 90 ans. Un événement que l'iconique star a fêté devant plus de 200 invités, artistes et de personnalités, sur une péniche Potel & Chabot, le Pavillon Seine. Croisés aux côtés de Brigitte Macron, de la maire de Paris Anne Hidalgo, de Mimie Mathy, Dany Boon, Jean Reno, Muriel Robin ou encore Pascal Obispo, Alice Taglioni et Laurent Delahousse ne sont pas passés inaperçus.

Les deux jeunes parents qui soignent leurs apparitions en public, ne posent jamais ensemble. Et c'est à cette règle de conduite qu'ils se sont tenus pour les 90 ans de Line Renaud. Hors de question pour eux de voler la vedette à la grande star du soir.

Le couple avait rendez-vous au port Debilly, près des jardins du Trocadéro, où il a embarqué sur le Pavillon Seine du traiteur Potel et Chabot. Leurs noms figuraient à la même table que Gilles Bouleau, non loin d'autres personnalités du monde des médias, de Patrick de Carolis, ancien patron de France Télévisions à Emmanuel Chain, Marc-Olivier Fogiel en passant par Catherine Ceylac.

Discrets pendant la soirée – ils ont seulement posé, séparément évidemment, avec la star du soir – l'actrice et le célèbre présentateur du JT de France 2 se sont délectés d'un délicieux dîner avec, au menu, homard en entrée, volaille de Bresse en plat et noix de coco glacée, le tout arrosé d'une cuvée de champagne au nom de Line Renaud, tout en appréciant les animations.

Quant à Line Renaud, le grand public pourra la retrouver ce mardi 3 juillet à 20h55 sur France 2 avec la retransmission de sa fête d'anniversaire donnée à Bobino quelques jours plus tôt. Présentée par Stéphane Bern, Bon anniversaire Line est une émission de music-hall qui lui est entièrement dédiée. L'actrice et chanteuse a participé à sa conception en ouvrant ses archives mais le reste du programme sera bel et bien une surprise pour elle. Y retrouvera-t-on Alice Taglioni et/ou Laurent Delahousse ? Verdict ce soir.