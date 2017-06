Alizée dévoile (enfin) le visage de sa fille : Annily est vraiment son sosie !

Alizée a fini par céder, le jeu de cache-cache prend peu à peu fin. Se montrant de plus en plus fréquemment sur les réseaux sociaux avec sa fille Annily, fruit de sa relation avec l'ancien candidat de la Star Academy Jérémy Chatelain, la chanteuse de 32 ans n'avait jamais dévoilé le regard de celle-ci. AU mieux, une bouche ou un nez, et très souvent un dos.

Mais le vendredi 23 juin, la femme de Grégoire Lyonnet a franchi une nouvelle étape inédite en dévoilant le regard d'Annily. Si la ressemblance était déjà particulièrement frappante entre la jeune maman et sa fille de 12 ans, l'impression de voir double s'en trouve encore un peu renforcée.

Pour cette grande première, Alizée propose un selfie sur lequel elle apparaît en premier plan, en petit top blanc à fines bretelles, le front décoré de petites oreilles, grâce à l'utilisation d'un filtre. Un deuxième visage se dévoile juste au-dessus de son épaule droite. On aperçoit les mêmes traits du visage, le même regard, et la même coupe mi-longue. Il s'agit d'Annily. "Jamais loin de moi #adelineaffre #love #mygirl", commente Alizée en légende - Adeline Affre étant une créatrice de bijoux, créatrice du collier doré qu'elle porte sur la photo.