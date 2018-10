Alizée en colère – Ses concerts mexicains annulés : Son coup de gueule !

Alizée se faisait une joie de retrouver ses fans mexicains en ce mois d'octobre 2018, le sort en a décidé autrement.

Alors qu'elle était attendue les 12 et 14 octobre prochains pour deux concerts exceptionnels dans les villes de Puebla et de Mexico, la chanteuse de 34 ans mariée à Grégoire Lyonnet a finalement fait savoir qu'elle devait annuler ces représentations à cause de manquements de la part des organisateurs mexicains.

"Bonjour mes fans depuis le tout début, je suis désolée de vous annoncer que mon concert prévu le 14 octobre à Mexico City est annulé. Les organisateurs de ce show (OS Live Entertainment / Open Sound) n'ont pas respecté le contrat entre nous, donc je ne peux pas assurer mon spectacle dans des conditions optimales comme j'aime le faire pour tous mes concerts. Ces shows de Puebla et Mexico sont des rendez-vous manqués. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais eu affaire à des organisateurs aussi amateurs qui ne respectent pas mon travail, mes fans et leurs engagements. J'espère vous retrouver rapidement avec des organisateurs compétents et dans de meilleures conditions. Vous me manquez. Love", a écrit Alizée sur ses réseaux sociaux, très attristée par cette mésaventure.

Pour rappel, Alizée est une superstar au Mexique depuis 2008, notamment grâce à son tube J'en ai marre et sa chorégraphie iconique. Lors de ses précédentes venues dans le pays, Alizée avait déjà provoqué quelques incidents... dont une émeute.