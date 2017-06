Alizée et Grégoire Lyonnet : Ce bébé qui les fait tant craquer...

En février 2017, Christophe Licata, célèbre danseur de Danse avec les stars (TF1), et sa femme Coralie sont devenus les heureux parents d'un garçon prénommé Livio. Un charmant bébé qui a des baby-sitters pas comme les autres !

Mardi 20 juin, l'adorable nouveau-né a en effet été cajolé par deux grandes stars : Alizée et son mari Grégoire Lyonnet, lequel n'est autre que le parrain du petit Livio. Et comme on peut le voir sur Instagram, le couple, qui vient de fêter son premier anniversaire de mariage, est complètement gaga du petit garçon.

Alizée a par exemple posté sur Instagram une photo d'elle respirant la peau du bébé, juste habillé d'une couche. "Meilleur odeur du monde #bblicata #baby #love #family", a-t-elle commenté.