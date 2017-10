Alizée et Grégoire Lyonnet mariés depuis un an : "On s'aime encore plus"

Si on leur avait dit le 10 septembre 2014, lorsqu'ils posaient pour la toute première fois ensemble à l'occasion du lancement de la saison 4 de Danse avec les stars, qu'ils finiraient mariés, Alizée et Grégoire Lyonnet ne l'auraient sûrement pas cru. Et pourtant. Quatre ans après leur participation à l'émission de divertissement de TF1, et leur victoire, le duo vit un amour fusionnel que rien ne semble pouvoir ébranler.

Alors que la huitième saison de DALS s'apprête à être lancée sans Grégoire Lyonnet qui a officialisé son départ en août dernier, le danseur de 31 ans s'est lancé dans une nouvelle aventure avec Alizée : l'ouverture d'une école de danse tout juste inaugurée à Ajaccio, où ils vivent. Grégoire Lyonnet révèle dans le nouveau numéro de Télé Star qu'il a prévu d'assister à quelques primes sur demande de ses anciens collègues et qu'il ne ferme pas la porte à un possible retour. "L'école de danse est désormais ma priorité. Après, rien n'est impossible, je ne peux dire oui ou non", déclare-t-il. Pour preuve que le cordon n'est pas totalement coupé avec la grande famille de DALS, Alizée et lui ont choisi Fauve Hautot, membre du jury, comme marraine de leur école. "Elle a vécu le début de notre histoire et c'était évident qu'elle soit notre marraine. On sait qu'elle viendra voir nos élèves", justifie Alizée.

Mariés depuis un peu plus d'un an, les tourtereaux à qui tout réussit partagent leur immense bonheur. "On s'aime encore plus que le jour de notre mariage !", s'enthousiasme Alizée. Comme en novembre 2016, ils confirment que le bébé est "la prochaine étape."

Je n'ai plus envie de faire d'album

S'agissant de la musique, la maman de la très jolie Annily (née de sa relation avec Jérémy Chatelain), révèle qu'elle fait une pause. "Quand on m'appelle pour faire des petits trucs, je le fais avec plaisir mais là, faire un album, pour le moment je mets cela de côté", déclare-t-elle à Télé Star. "Je n'ai plus envie de faire d'album", ajoute-t-elle. Ce qui ne signifie pas pour autant que ses contacts avec Mylène Farmer, qui l'a lancée, sont rompus. "Nous sommes souvent en contact, elle fait partie de ma vie, presque de ma famille. J'ai vécu des choses incroyables avec elle et c'est grâce à elle si je suis encore là aujourd'hui. Je lui en serai éternellement reconnaissante et elle le sait", conclut Alizée.

L'intégralité de l'interview d'Alizée et Grégoire est à découvrir dans le magazine Télé Star en kiosques le 9 octobre 2017.