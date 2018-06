Alizée : Sa fille Annily a bien grandi

Annily, la fille d'Alizée et de son ex-mari Jérémy Chatelain, est une adolescente connectée.

Lundi 18 juin 2018, la toute jeune fille de 13 ans a publié une photo d'elle où l'on ne pouvait que constater son évolution. Fini la fillette dont on ne voyait souvent que la silhouette – Alizée et Jérémy avaient à coeur de cacher leur fille tant que celle-ci n'était pas en âge de choisir si elle souhaitait oui ou non s'exposer –, Annily est désormais une jeune adolescente qui s'assume et qui n'hésite pas à prendre la pose devant l'objectif ou à évoquer ses passions sur les réseaux sociaux.

Dans les commentaires de sa dernière publication qui la montre en train de faire la moue dans un T-shirt vintage des Power Rangers, nombreux sont les internautes à lui avoir laissé un petit coeur. "T'es trop belle !", "Trop stylé ton T-shirt, ta photo est très sympa ! Bonne journée !", "Ta photo est trop belle", pouvait-on lire. Le lendemain, Annily faisait encore sensation en dévoilant une vieille photo d'elle en compagnie de Kristen Stewart dans les locaux de la boutique Chanel à Paris. La belle vie en somme !

Pour rappel, Annily est désormais grande soeur. En mai dernier, Jérémy Chatelain et sa compagne Julie Favre ont en effet accueilli un petit garçon... Le sera-t-elle de nouveau en 2019 grâce aux amours d'Alizée et son mari Grégoire Lyonnet ? L'avenir nous le dira.