Ally Hilfiger s'est mariée : Découvrez la sublime robe créée par son père Tommy

Tommy Hilfiger a conduit sa fille Ally jusqu'à l'autel. Ce week-end, la fille du célèbre couturier américain a épousé son compagnon de longue date, le photographe Steve Hash.

En témoignent plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux, le couple qui s'aime depuis six ans a uni son destin lors d'une cérémonie romantique qui s'est déroulée sur l'île Moustique, aux Caraïbes. "Il n'y a rien de mieux que d'épouser son âme soeur", s'est réjouie la principale intéressée sur sa page Instagram où elle a publié une photo d'elle et son mari.

Habillée par son père, elle a pu compter sur le soutien de leur fille de 2 ans, l'adorable Harley, pour jouer les demoiselles d'honneur. "J'ai un style un peu chic et bohème. Je sais que mon père a un très bon oeil, il sait ce qui va aux femmes ou pas. J'ai déjà une idée très précise de ce que je veux, donc je pense qu'en combinant les deux points de vue, on pourra faire une très belle robe", expliquait-elle au magazine Hello au mois de septembre dernier.

La jolie brunette de 32 ans a vu juste puisque sa tenue était effectivement superbe. Par-dessus une robe en satin ivoire, elle arborait un voile en dentelle qui se transformait sur la longueur en une traîne assortie. "Je suis très heureux pour ma fille Ally, qui a épousé Steve Hash", pouvait-on lire sur le compte Instagram de Tommy Hilfiger, qui a publié un cliché de lui, bras-dessus bras-dessous avec sa fille.

Ally Hilifiger a participé à l'émission de télé-réalité Rich Kids, diffusée sur la chaîne américaine MTV, avant d'écrire un livre consacrée à sa maladie, Bite Me: How Lyme Disease Stole My Childhood, Made Me Crazy and Almost Killed Me.