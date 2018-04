Alma (Eurovision 2017) en couple avec un compositeur de Kendji Girac

Commenter l'Eurovision deux ans après sa participation et son honorable 12e place rappellera forcément de nombreux souvenirs à Alma. Associée à Stéphane Bern mais aussi à Christophe Willem, la jolie chanteuse pourra ainsi livrer un regard d'expert.

Interrogée par Télé Star sur ses projets à venir, notamment un album, Alexandra Maquet (le vrai nom d'Alma) a fait une révélation qui n'est pas passée inaperçue. L'artiste de 29 ans qui a connu la tragédie de perdre un petit ami quand elle avait 21 ans confie ne pas être célibataire. Celui qui partage sa vie amoureuse depuis deux ans évolue comme elle dans le monde de la musique. C'est au détour d'un commentaire sur son amitié pour Amir qu'elle révèle être en couple avec le compositeur et chanteur Nazim Khaled. "Je suis toujours en contact Amir, certes un peu moins qu'à une époque car il a une sacrée carrière et Nazim, je suis tout le temps en contact avec car c'est mon mec depuis deux ans !"

Âgé de 30 ans, l'auteur-compositeur est à l'origine de nombreux succès comme Andalouse et Les Yeux de la mama de Kendji Girac, Ça va, ça va de Claudio Capéo ou les deux dernières chansons de la France à l'Eurovision, J'ai cherché (interprétée par Amir en 2016) et Requiem (la chanson défendue par Alma en 2017). Bien plus qu'un compositeur pour Amir – un véritable ami si l'on en croit toutes les photos sur lesquelles ils apparaissent ensemble sur Instagram –, Nazim Khaled sortira son premier album en mai prochain chez Universal Music, sur lequel figure son titre Pourquoi veux-tu que je danse ? sorti en juin 2017. "Je rêve qu'il me fasse des chansons", lance également Alma qui avait confié avoir peut-être trouvé "l'homme idéal" en mai 2017.